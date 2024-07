La 37enne si gode i giorni di relax a Ibiza e mette in mostra il corpo sensualissimo

Pare che abbia una fila di corteggiatori, ma lei pensa solo al figlio, la musica e il suo equilibrio

Anna Tatangelo è sensualissima. Dopo la rottura con il giovane modello Mattia Narducci riparte dalla vacanza rigenerante e hot in Spagna. A Ibiza la cantante 37enne sfoggia bikini da capogiro che mettono in risalto le sue forme sinuose e perfette.

Dopo la rottura col giovane modello, Anna Tatangelo riparte dalla vacanza hot in Spagna: la cantante sfoggia bikini da capogiro

E’ volata sull'isola per ricaricare le batterie. Quando i fan le domandano cosa la renda felice, Anna risponde: "Mio figlio, la musica, il mio equilibrio”. Non una parola sul 27enne a cui è stata legata e, stando ai gossip, con cui non sarebbe finita benissimo.

La 37enne si gode i giorni di relax a Ibiza e mette in mostra il corpo sensualissimo

Pare che abbia una fila di corteggiatori, ma lei pensa solo al figlio, la musica e il suo equilibrio

La Tatangelo, mamma di Andrea, 14 anni, avuto dall’ex Gigi D’Alessio, sta bene da single. Sull’isola ha un mare di corteggiatori, al momento, però, nessun altro uomo nella sua vita. La compagnia degli amici la rende serena, come sottolinea sempre sul social. Presa anche dai prossimi impegni, con tanti concerti alle porte, pensa solo alla sua stabilità emotiva.

Il suo fisico scolpito fa impazzire i follower

Fa vedere con orgoglio il corpo scolpito dall’allenamento. I tanti uomini che le ronzerebbero intorno, attirati dalla sua straordinaria bellezza, non l’interessano affatto. E’ fiera e sicura di sé, certa dei suoi affetti più cari: adora la sua famiglia. I fratelli e le sorelle fanno sempre il tifo per lei. Il piccolo Andrea, ormai adolescente, da lontano le scrive “Ti amo” sul social. E’ l’unico a cui crede ciecamente. Intanto Narducci rimane in silenzio: lui è a Mykonos, in Grecia. Molto distante dalle Baleari e dal cuore di Anna.