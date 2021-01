Clio Make Up trasloca nella nuova casa: foto

Clio Make Up dopo mesi di attesa trasloca nella nuova casa. E’ stata assente per un po’ da Instagram, ma non poteva collegarsi sui social: l’influencer italiana più famosa del settore beauty aveva troppo da fare per il trasferimento dopo quattro mesi trascorsi a casa dei suoceri con il marito Claudio Midolo e le due figlie, Grace, 3 anni compiuti a luglio, e Joy, nata lo scorso 22 aprile.

La Zammatteo ha scelto di stabilirsi nella sua città, Belluno. Dopo aver lasciato definitivamente New York, si riprende i suoi spazi qui in Italia. A novembre aveva annunciato di avere una nuova casa. “Quando riuscirò ad entrare nella nuova casa? Datemi una data e vediamo chi indovinerà”, aveva scritto.

VIDEO

Ha scelto un’abitazione in mezzo a verde, spaziosa, luminosa e con un grande giardino all’esterno. Clio ai follower racconta: “Non sono sparita…sono solo stata inglobata nel caos più totale”.

Nelle sue IG Stories svela: “Sono stanca, siamo da due giorni nella casa nuova”. E aggiunge: “Mancano ancora molte cose, ma il frigo c’è. C’è tanto da sistemare, la mia camera dei trucchi è un disastro. Manca una scrivania. Devo mettere tutto a posto. L’armadio è colmo di cose buttate lì”.

La vulcanica 38enne confessa pure: “In questi due giorni le cose sono andate bene ma non benissimo. Le bambine fanno fatica a dormire, dopo 4 mesi dai mie suoceri, anche se loro non c’erano, ci eravamo creati la nostra routine. Ora pian piano la ritroveremo”.

Sorride felice, anche nel disordine: vuole riorganizzarsi al più presto per portare avanti il suo lavoro e continuare il percorso professionale che finora le ha regalato grandi soddisfazioni.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/1/2021.