Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, festa e torta per i 3 mesi del figlio Gabriele: foto

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro non dimenticano una data per loro molto importante: il 18 maggio celebrano i 3 mesi del figlio Gabriele con una dolcissima festa e una torta da sogno. Sul social l’influencer 41enne e il compagno 30enne pubblicano una foto insieme al piccolo, il loro ‘Baby Boss’.

“Da piccolo principe a Baby Boss è un attimo! Auguri piccolo Gabri, ti amiamo tanto. 3 mesi di te”, scrive la coppia, sempre più entusiasta per l’arrivo del bambino. “Ci hai cambiato la vita”, poi aggiungono.

Nelle sue storie Clizia ricorda il party casalingo all’arrivo a casa per accogliere il figlio appena nato: “Mi emoziono ancora pensando a questo momento”, confessa. Gabriele è anche la gioia di nonna Eleonora Giorgi: la mamma di Paolo si è dimostrata una nonna fantastica.

Clizia nella sua nuova vita romana con Ciavarro, Gabriele e Nina, 7 anni, avuta dall’ex Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni, ci sta d’incanto. Tornata in forma dopo la seconda gravidanza, ha ripreso il suo lavoro: si sente appagata e serena, come non mai finora.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/5/2022.