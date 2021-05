Cristiano Ronaldo e Georgina sul jet privato extra lusso stanno comodi: toccata e fuga a Lugano

Cristiano Ronaldo e Georgina volano circondati dal comfort sul jet privato extra lusso e non hanno alcun problema a mostrarlo ai fan. I due si fanno vedere sull’aereo ‘vicini vicini’ accomodati su una poltrona-letto che ha persino le lenzuola e una coperta in pelliccia. Non potrebbero desiderare di più per la loro toccata e fuga a Lugano.

L’attaccante portoghese 36enne si è regolarmente allenato con i compagni della Juventus in vista del posticipo di domenica sera contro il Milan, un big match che vale il piazzamento in zona Champions League.CR7 sarà in campo, ma prima ha chiesto un permesso di lavoro per volare in Svizzera.

A bordo del jet privato super comodo Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono goduti il loro breve viaggio mercoledì 5 maggio, nel pomeriggio. L’ex ‘galactico’ sarebbe andato a Lugano per girare uno spot pubblicitario per un noto brand di abbigliamento e accessori. Del resto entro 120 ore di tempo è possibile spostarsi e rientrare in Italia senza dover poi osservare un periodo di isolamento fiduciario dovuto alle norme anti Covid.

Il tempo di essere sul set e poi subito ripartire per tornare agli allenamenti pre gara con i bianconeri. Cristiano, però, con Georgina accanto è felice: il tempo dell’amore per i due non finisce mai.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/5/2021.