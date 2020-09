Cristina Marino ha preso il suo primo volo da mamma. La piccola Nina ha attraverso per la prima volta i cieli. E per celebrare l’evento l’influencer ha condiviso sul social uno scatto in cui appare subito dopo lo sbarco. Non è chiaro dove sia arrivata, ma sicuramente si tratta di una località marina. Su Instagram ha postato una foto in cui appare con un look ricercato e adeguato alla fine della bella stagione, subito dopo aver sceso le scalette del velivo con la bimba, nata lo scorso 20 maggio, in braccio. Vicino all’immagine ha scritto: “First flight”.

Recentemente risopendo alle domande dei suoi follower, Cristina, 29 anni, ha spiegato come sta vivendo i primi mesi della maternità e quanto l’arrivo della cicogna abbia rafforzato il suo legame con il compagno Luca Argentero, 42. “Nina è una bimba molto attiva, ha già bisogno di molte attenzioni… quindi, sì, la nostra quotidianità è nettamente cambiata, ma io e Luca siamo una squadra fortissima…e questa meravigliosa creatura ci ha unito, per quanto possibile, ancora di più”.

“Confesso che è molto più impegnativo del previsto, ma allo stesso tempo è la cosa più potente che mi sia mai successa”, ha poi aggiunto. Infine si è detta felice della sua vita: “Se il risultato è questo rifarei tutto quello che ho fatto! La Cristina di oggi è molto orgogliosa del suo viaggio, che spero mi riservi ancora moltissime sorprese”.

Scritto da: la Redazione il 17/9/2020.