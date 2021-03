Dayane Mello non crede all’amore tra Rosalinda e Zenga: 'Dov’è la chimica? Bisogna vedere come va a letto’

Dayane Mello non è ancora convinta che la relazione tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga possa avere un futuro. Non ritiene infatti che tra i due ci sia una forte attrazione e ha messo in dubbio anche che sotto le lenzuola ci possa essere intesa tra la 28enne e il 27enne, suoi ex coinquilini nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’.

Ospite di ‘Casa Chi’ ha gettato molte ombre sul loro rapporto: “La storia tra Rosalinda e Andrea Zenga? Non mi convince molto la loro storia, perché per me è stato un modo di far parlare di loro gli ultimi dieci giorni. Parlavano di Giulia, Tommaso e gli altri per rimanere fino alla fine al GF Vip. Anche per un fatto di comodità, visto che non andava bene con Giuliano”.

Secondo Dayane l’intesa sotto le lenzuola potrebbe essere piuttosto scarsa. “Si stanno conoscendo ma io quella chimica lì non l’ho mai vista, io almeno non posso tenermi se c’è quel trasporto. Vedremo cosa succederà tra di loro. Io penso che stanno sfruttando molto la televisione per dire che sono una coppia felice, ma bisogna vedere come va a letto, quella è la vera cosa che importa”, ha poi aggiunto.

“Lei mi ha detto che stava bene con lui e che le cose erano ok. Non siamo entrate in discorsi piccanti anche perché non m’interessa. Non ho mai visto entusiasmo poi ovviamente loro vivono la loro storia, io mi auguro che sia felice. Dopo una relazione di 10 anni ci sta che faccia le sue esperienze, deve crescere, ha 28 anni”, ha infine concluso la 32enne.

