Dopo la nascita della piccola Vittoria, venuta al mondo lo scorso 23 marzo, in moltissimi sono curiosi di sapere se la figlia di Chiara Ferragni e Fedez abbia gli occhi chiari come suo fratello maggiore Leone (che ha un’iride azzurrissima). Così l’influencer italiana più famosa del mondo ha deciso di fare chiarezza rispondendo alla domanda che più le viene rivolta in questi giorni via social. In una Story ha fatto sapere che a quanto pare gli occhi di Vitto (come viene già chiamata la bimba in famiglia) sono chiari proprio come quelli del fratellone.

“Mi state chiedendo tutti degli occhi della Vitto. In realtà ancora non si capisce. Sembra che possano essere chiari. Fino ai sei mesi però dicono che è tutto un cambiamento quindi non si sa”, ha spiegato.

La 33enne originaria di Cremona qualche giorno fa è stata criticata per aver cambiato, a quanto pare, idea sull’allattamento. Se infatti dopo la nascita del primogenito, nato 3 anni fa, aveva dichiarato di essere contraria all’allattamento in pubblico ed era ricorsa dopo qualche mese al latte artificiale, adesso sembra aver modificato il suo punto di vista. In sua difesa è arrivato il marito, sposato nel 2018. Il rapper 31enne ha scritto su Instagram: “Una donna dovrebbe essere libera di allattare o meno senza sentirsi colpevole o sbagliata in momento così delicato come la post-gravidanza”.

Scritto da: la Redazione il 30/3/2021.