Dramma Linda Evangelista, la reazione di Naomi Campbell e Cindy Crawford

Il dramma di Linda Evangelista scatena la reazione di moltissimi addetti del mondo della moda e tantissimi altri. I commenti di Naomi Campbell e Cindy Crawford non si fanno attendere, come pure quelli di Marc Jacobs, Christy Turlington, Helena Christensen. In un lungo post l’ex supermodel anni ’90, oggi 56enne, racconta perché da 5 anni viva da reclusa: è stata sfigurata da un trattamento estetico, CoolSculpting. E’ un intervento conosciuto in Italia come criolipolisi, un’alternativa non chirurgica alla liposuzione.

Il trattamento “ha aumentato e non diminuito le mie cellule di grasso, deformandomi in maniera definita nonostante due seguenti e dolorose operazioni per cercare di porre rimedio. Come hanno scritto i media, sono oggi irriconoscibile”, racconta Linda. A causa del CoolSculpting ha sviluppato l’Iperplasia Adiposa Paradossa. La sua qualità di vita è stata distrutta ed è arrivata la depressione.

La Evangelista svela tutto. Gli amici la confortano: le sono accanto. “Linda: la tua forza e la tua vera essenza sono per sempre riconoscibili e iconiche! Brava!”, le scrive la Crawford, cercando di rincuorarla.

“Ti applaudo per il tuo coraggio e la tua forza nel condividere la tua esperienza e non esserne più tenuta in ostaggio… Lo sai che ti amo. Ti amiamo. E siamo sempre al tuo fianco… Non riesco a immaginare il dolore che hai attraversato mentalmente in questi ultimi 5 anni. Tu sei libera da questo ora, ricordati chi sei e cosa hai fatto, la tua influenza sulle vite delle persone che hai incontrato. Lo fai ancora oggi condividendo la tua storia. Orgogliosa di te, ti sostengo in ogni fase del percorso”, le dice Naomi.

“Grazie per il tuo coraggio e la tua forza. Ti amo cara Linda”, le sottolinea Jacobs. “Ti amo”, le comunica la Turlington.

“Ci sono voluti un coraggio e una forza immensi per scrivere queste parole. Posso onestamente dire che sono scoppiata in lacrime leggendo. Non solo perché sapevo nel mio cuore che in qualche modo stavi attraversando tranquillamente qualcosa di profondamente personale e inquietante, ma anche perché ho pensato a tutte le cicatrici che la vita lascia su tutti noi, fisiche o emotive e per quanto tempo soffriamo per lo più in silenzio e da soli. E’ così importante e bello quando qualcuno esce dall'ombra ed è brutalmente onesto e reale. Grazie per essere bella dentro e fuori”, le sottolinea emozionata Helena Christensen.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/9/2021.