Eliana Michelazzo andrà dallo psichiatra. In tv, al “Live” di Barbara D’Urso, l’ex manager di Pamela Prati, coinvolta nel Prati-gate, ha ammesso di non stare bene. Ora a Chi rivela che vuole andare da uno specialista per curarsi.

Nonostante Pamela Perricciolo, l’altra ex manager della showgirl, intervistata dal Fatto, abbia messo in forte dubbio la veridicità delle dichiarazioni della collega e amica, Eliana Michelazzo continua a confermare la sua versione dei fatti: lei è una vittima, raggirata proprio da Donna Pamela, che ha denunciato. Ha creduto per dieci anni di essere ‘sposata virtualmente’ a Simone Coppi, un. ‘uomo fantasma’. Come Mark Caltagirone del resto. Solo che, secondo lei, la Prati ha sempre saputo. Eliana, invece no. Solo ora la 39enne ha capito che Coppi non esiste, ma le manca e per questo si rivolgerà a uno psichiatra: ad Alessandro Meluzzi.

“Vado a farmi visitare dallo psichiatra Alessandro Meluzzi - confessa Eliana Michelazzo - Credo di avere uno sdoppiamento mentale perché la sera mi manca il messaggio di Simone Coppi, la sua buonanotte”.

VIDEO

Eliana Michelazzo sente la necessità, così racconta, di farsi assistere psicologicamente. Sente di essere instabile. Quando le si domanda se viva ancora con la Perricciolo, fa anche sapere: “L’ho mandata via, ho dato le chiavi di casa ai suoi genitori per portare via le sue cose e ho fatto denuncia perché si sono presi anche cose mie come un orologio prezioso e i regali che avevo messo via per Simone Coppi”. Un uomo che non esiste, ma che lei dice di amare ancora. Per questo ha deciso di rivolgersi allo psichiatra. Sempre che questa sia davvero la verità.