Elisa Isoardi confessa in lacrime: 'Vorrei tornare a lavorare, sono in pausa forzata dal lavoro'

Elisa Isoardi a Domenica In, ospite di Mara Venier, confessa tra le lacrime: “Vorrei tornare a lavorare, sono in pausa forzata dal lavoro”. La bella 38enne dopo l’Isola dei Famosi forse pensava che Mediaset l’avrebbe accolta, ma così non è stato. Lontana pure dalla Rai si è ritrovata ‘disoccupata’. In tv ora si sfoga.

E da prima dell’estate che è distante dalla televisione: era il suo mondo e occupava interamente la sua giornata. Elisa Isoardi, quasi in lacrime, confessa: “Sono un po’ ferma ma ho fatto un sacco di cose ho fatto ciò che non riuscivo a fare quando facevo televisione. Dato che ho avuto questa pausa forzata ho fatto il giro d’Italia, sono andata dalla mia mamma, in montagna a camminare”.

Nonostante sia stata ‘fatta fuori’ da “La prova del cuoco”, ringrazia Mamma Rai, non condanna alcuno: “Dico grazie per tutto quelli che mi ha dato la Rai, per tutto l'affetto che sento in strada, non l'ho mai detto. Ora da grande lavoratrice, mi piacerebbe tanto poter tornare a lavorare perché condurre è quello che so fare. Ritornare qui in Rai è un po’ come avere una pacca sulla spalla”.

Mara Venier la elogia e la rincuora. Poi le domanda dell’amore, tornando al suo ex, Matteo Salvini. “Rifarei tutte le scelte. Ho amato profondamente. E sono anche stata amata. Ho avuto una grande fortuna. Siamo stati insieme cinque anni. Eravamo due persone che si amavano con tante cose in mezzo. Lo ricordo con molto affetto e con il sorriso - spiega la bella 38enne - C’è stata tanta passione, tanto amore. Ho pagato un prezzo per questo. Eravamo due persone che si amavano con tante cose in mezzo”.

La Venier le chiede se abbia un po’ di nostalgia. “Di quei tempi lì sì - confida Elisa - Quando si parla di amore sempre. Sono state cose belle, infatti, quando parlo di Matteo mi si illuminano gli occhi”. Ora si dichiara ancora single. E’ il lavoro la sua più grande preoccupazione e il suo desiderio: spera di tornare presto in tv.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/11/2021.