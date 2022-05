Ellen DeGeneres dà l'addio ai suoi spettatori e piange: il suo show ha chiuso per sempre

Ellen DeGeneres è in lacrime. Gli occhi sono lucidi mentre dà l’addio agli spettatori, piange: il suo show, dopo ben 19 stagioni, ha chiuso per sempre. La conduttrice non riesce quasi a crederci, ma è così. “E’ stato un bel viaggio”, sottolinea la 64enne nel commovente monologo di commiato.

Ellen ricorda gli inizi, quando in tv non si poteva neppure usare la parola ‘gay’. Sono stati 19 anni intensi, pieni zeppi di interviste a star planetarie, fatti di scherzi, balletti. The Ellen DeGeneres Show è arrivato alla fine con l’ultima puntata, quella del 26 maggio. Per lei è stata “la più grande esperienza che abbia mai avuto oltre la mia più sfrenata immaginazione”.

“Quando abbiamo iniziato lo spettacolo, non potevo dire 'gay' nello show", spiega la DeGeneres. “Non potevo dire 'noi' perché questo implicava che stessi con qualcuno. Di sicuro non potevo dire 'moglie', e questo perché non era legale per i gay sposarsi, mentre ora dico sempre ‘moglie’", sottolinea ancora, parlando dell'attrice Portia de Rossi, che ha sposato nel 2008.

“Venticinque anni fa, hanno cancellato la mia sitcom perché non volevano che una lesbica fosse in prima serata una volta alla settimana. Quindi ho detto 'OK, allora lo sarò di giorno, tutti i giorni. Che ne dici?'", chiarisce con sarcasmo Ellen.

Accoglie con calore Jennifer Aniston, che era stata anche la prima ospite dello show nel 2003. Ellen ospita pure Pink e Billie Eilish. Poi il saluto finale: “Che bel viaggio che abbiamo fatto insieme. Se lo show vi ha sollevato quando avete attraversato un periodo doloroso, quando avete fatto i conti con un qualsiasi tipo di tristezza, allora ho fatto il mio lavoro”.

E ancora, dopo aver ringraziato il suo staff e i produttori esecutivi, rivolgendosi al pubblico, Ellen DeGeneres dice: “Spero di avervi ispirato ad essere voi stessi, il vostro vero io autentico. Se qualcuno è abbastanza coraggioso da dirvi chi è, siate abbastanza coraggiosi da sostenerlo. Anche se non capite, vi stanno mostrando chi sono, e questo è il regalo più grande che qualcuno possa mai farvi. E aprendo il vostro cuore e la vostra mente, diventerete molto più compassionevoli, e la compassione è ciò che rende il mondo un posto migliore. Grazie mille per essere stati in questo viaggio con me. Sento il vostro amore e ve lo restituisco”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/5/2022.