Emma Marrone non perde di vista la forma fisica durante la quarantena. La cantante si allena costantemente anche durante il lockdown. Stavolta ha deciso di sfruttare la terrazza condominiale per fare un po’ di esercizio a corpo libero. Su Instagram ha condiviso uno scatto in cui appare mentre fa la verticale appoggiata al muro. Accanto all’immagine, in cui indossa una tuta che le lascia l’ombelico in vista, la bionda salentina ha scritto: “Oggi è così. Ginnaste vite parallele. Basta crederci”.

Emma si trova insieme all’amica e manager Francesca Savini nel suo appartamento di Roma. Qui passa il tempo cucinando e cercando di mantenere positivo lo spirito, nonostante la pandemia. Eppure non sta mettendo su un etto. Anche perché, in realtà, l’appetito le è passato. “La quarantena mi ha fatto passare la fame”, ha spiegato qualche tempo fa durante un’intervista rilasciata ad Anna Pettinelli. “Ho un consiglio per tutti per perdere peso e divertirsi: io attacco lo stereo in camera mia, mi metto davanti allo specchio e ballo come una cretina, sembro una ragazza di ‘Non è la Rai’. Comunque ti muovi, sudi e stimoli anche gli ormoni della felicità, la serotonina. Uso le playlist anni ’90, il trash mi fa ballare molto”, ha poi aggiunto.

Emma il prossimo 25 maggio compirà 36 anni. Per festeggiare in grande aveva programmato un mega concerto all’Arena di Verona, che però è stato rimandato a causa delle regole sul distanziamento sociale.

Scritto da: la Redazione il 27/4/2020.