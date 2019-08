Dopo l’esperienza di ‘Temptation Island’ tre delle concorrenti dell’ultima edizione, Katia Fanelli, Ilaria Teolis e Nunzia Sansone si stanno godendo insieme l’estate da single. Per loro infatti il reality di Canale5 ha significato chiudere le relazioni sentimentali che avevano da tempo. Eccole così sotto il sole della Grecia.

Sui loro visi però tanti sorrisi e tanta voglia di divertimento. Sarà anche perché hanno incontrato Giacomo Urtis, chirurgo estetico dei vip che l’estate anima alcune delle località turistiche più rinomate del Mediterraneo: da Formentera alla Sardegna, passando appunto per Mykonos, dove si trova adesso.

In molti non hanno inoltre potuto fare a meno di notare che sulle unghie di Urtis negli ultimi giorni è comparso un coloratissimo smalto. A chi gli ha chiesto come mai di questa scelta, il medico ha risposto: “Ho fatto crescere le unghie e le ho anche colorate. Così non mi chiederanno di lavorare anche in vacanza!”.

Scritto da: la Redazione il 23/8/2019.