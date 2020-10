Federica Nargi e Matri ennesimo cambio città: ecco dove hanno traslocato ora con le figlie

Federica Nargi e Alessandro Matri non temono gli spostamenti. Per la coppia, inseparabile, è arrivato l’ennesimo cambio di città. I due hanno traslocato con le due figlie, Sofia, 4 anni, e Beatrice, un anno e sette mesi, a Roma.

L’ex velina 30enne, sempre impegnata sul set per molteplici shooting, ha seguito ancora una volta il compagno. L’ex bomber, che lo scorso maggio ha appeso gli scarpini al chiodo, nella sua carriera da sportivo ha cambiato molti club e vestito maglie prestigiosissime. La Nargi non ha mai causato problemi è ha traslocato spessissimo pur di non lasciarlo solo. Anche ora che Alessandro ha detto addio al calcio giocato, Federica lo ha assecondato e si è spostata nella Capitale, dove lei, tra l’altro, è nata.

Per Federica Nargi si tratta di un ritorno a casa. Tutto pur di tenere la famiglia unita. Matri è sbarcato alla Lazio da dirigente: affiancherà Igli Tare, sarà il vice direttore sportivo dei biancocelesti. Ne è entusiasta. E anche le due bambine della coppia non perdono l’entusiasmo.

Federica sul social mostra la primogenita mano nella mano con il papà e scrive: “Primo giorno di scuola per la mia Sofi. Si cambia continuamente città, ma tu prendi sempre tutto con il tuo sorriso ed entusiasmo”.

