E’ un errore clamoroso quello in cui sono caduti alcuni siti web pubblicando la notizia dell’arresto di Giorgio De Stefano, compagno di Silvia Provvedi, nell’ambito dell’Operazione Malefix. In tantissimi articoli è infatti apparsa la foto di Federico Chimirri, nato a Quilmes (Argentina) il 13.09.90, insieme alla Provvedi, ma la relazione tra il giovane e quest’ultima è finita nel settembre del 2018 e lui non ha nulla a che fare con il caso di cronaca che sta occupando le prime pagine di giornali e testate online.

Chimirri è quindi evidentemente estraneo alle vicende che hanno interessato Giorgio De Stefano. Anche il nostro sito web è caduto nell’errore ed ha per sbaglio caricato nell’articolo pubblicato il 25 giugno (dal titolo “Silvia Provvedi, l'arresto del compagno Giorgio De Stefano in piena notte a casa della gemella Giulia: ecco com'è andata”) la stessa foto apparsa su tantissime testate di cronaca rosa e non solo, provvedendo però ad eliminarla prontamente una volta chiaro che si trattava di un malinteso, a dimostrazione della nostra assoluta buonafede.

Alla base dell’errore generale probabilmente c’è anche il fatto che la fisionomia di Giorgio De Stefano è praticamente sconosciuta al pubblico così come ai giornalisti. L’uomo si è infatti sempre tenuto piuttosto lontano dai social, proprio per evitare di esporsi pubblicamente, e di sue immagini ne esistono davvero pochissime.

Ci scusiamo quindi con il Signor Federico Chimirri, completamente estraneo alla vicenda, e con tutti i nostri lettori, ai quali come sempre cerchiamo di offrire il massimo della trasparenza, correggendo e rettificando in prima pagina con rapidità le sviste in cui capita inevitabilmente di imbattersi di tanto in tanto in questo mestiere.

Scritto da: la Redazione il 26/6/2020.