Federico Fashion Style sempre più star tv: scelto da Barbara d'Urso come giurato de 'La Pupa e il Secchione Show'

Federico Fashion Style conquista la prima serata grazie a Barbara D’Urso. La conduttrice lo ha scelto come giurato del ‘suo’ La Pupa e il Secchione Show. Il programma, trasformato rispetto al passato, sarà un mix tra reality, storie e puro divertimento e prenderà il via il prossimo martedì 15 marzo su Italia 1. Carmelita è pronta e nel nuovo promo, mandato in onda per la prima volta a Pomeriggio 5, svela alcuni nomi del cast. Il parrucchiere delle vip 32enne è ormai annunciato come una vera e propria star della tv.

L’hair stylist, reduce da Ballando con le stelle da concorrente, tornato in tv con la nuova edizione de Il Salone delle Meraviglie, su Real Time, diventa un volto Mediaset grazie a Barbara: al pubblico piace, così la 64enne lo assolda per il programma che riporta anche lei in prime time, anche se su una rete ‘minore’ rispetto a Canale 5.

La D’Urso fa le cose in grande per La Pupa e il Secchione Show. “Ci saranno Pupe e Pupi e Secchione e Secchioni. Concorrenti conosciuti e non che vivranno in una villa da sogno”, annuncia Barbara nel promo in cui appare elegantissima con un abito da sera nero con la gonna vaporosa, stile principessa.

Le immagini svelano alcuni dei famosi scelti: la showgirl Flavia Vento, Nicolò Scalfi, ex campione di Caduta Libera, Francesco Chiofalo, ex concorrente e poi tentatore di Temptation Island, Aristide Malnati, egittologo ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi, e Paola Caruso, ex Bonas di Avanti un altro ed ex naufraga, anche lei, dell’Isola.

“E poi ci sarà una giuria agguerritissima”, prosegue la presentatrice e mostra i volti di Antonella Elia e Federico Fashion Style. “Sarà un mix tra reality, storie e puro divertimento”, continua la D’Urso, che promette anche molte altre sorprese sul cast, una riguardante il terzo giurato.

“Sarà una sorpresa anche per noi che dobbiamo ancora capire delle cose…”, sottolinea misteriosa Barbara.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/3/2022.