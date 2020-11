Fedez accanto alla Ferragni durante l'ecografia, è polemica: ecco perché

Fedez condivide una foto in cui è accanto a Chiara Ferragni durante l’ecografia: tiene teneramente la mano della moglie mentre la famosa fashion blogger 33enne, incinta di una bambina, al quinto mese, si sottopone al controllo di routine in uno studio medico. “Aspettando te”, scrive il rapper. L’immagine scatena la polemica. In questo periodo, con il Covid, è vietato ai futuri papà assistere alle visite delle compagne in dolce attesa.

Scoppia il caso. Fedez e Chiara non sembrano siano in un ospedale, dove sarebbe praticamente impossibile per l’artista stare accanto a lei. Ma pure in alcuni studi privati è quasi identica la situazione. Federico Lucia ha appena fatto il tampone, come chiarito anche ieri sera, giovedì 12 novembre, sul palco di X Factor, dove si è esibito da ospite con la sua “Bella storia”. Sono moltissimi quelli che si chiedono come abbia fatto a essere accettato in uno studio medico durante l’ecografia in piena seconda ondata di pandemia. Tra i messaggi con i complimenti e i cuoricini, spuntano anche una pioggia di critiche e commenti negativi: i Ferragnez vengono classificati come “i soliti privilegiati”.

"Poi ditemi come si riesce a fare una ecografia assieme, noi aspettiamo una bimba e mio marito non ha potuto partecipare a nessuna visita né nel privato né nel pubblico. Non è una polemica, solo una semplice domanda”, scrive una follower.

“Spero non sia in ospedale perché nessun compagno può entrare per ecografie”, fa sapere un altro. “Quello che mi fa particolarmente specie é che noi povere umane dobbiamo farci tutte le visite da sole.....entrare in ospedale da sole farci 3/4 del travaglio da sole...e poi per le ultime spinte può finalmente entrare il papà...che può stare per le 2 ore successive al parto e farti visita per 1 ora il giorno dopo e poi niente fino alle dimissioni.....mi viene da pensare che la pandemia é riservata solo a noi poveri cristi!”, scrive ancora una donna.

“Io sono 6 mesi che sono da sola in tutte le visite (private)...le regole non sono uguali per tutti....non sono polemiche stupide, ma è rabbia e delusione perché credevo che Federico e Chiara rispettassero le regole come faccio io e altre mamme pur pagando privatamente tutte le visite”, spiega una fan parecchio arrabbiata.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/11/2020.