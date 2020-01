Fernanda Lessa, il marito Luca Zocchi al GF Vip: 'Sei tu che hai salvato me'

Fernanda Lessa è il suo doloroso passato sono protagonisti ancora una volta al GF Vip. La modella e showgirl 42enne ha sconfitto la dipendenza dall’alcol grazie, come lei stessa ha raccontato, alla forza dell’amore. Il marito Luca Zocchi le è stato accanto e le ha permesso di venirne fuori: sono 400 giorni che non beve più. L’uomo che ama più della sua stessa vita entra nella Casa e scatena emozioni forti. Fernanda piange, lo abbraccia e lo bacia. Il momento è talmente intenso che tutti si commuovono: anche Wanda Nara in studio è in lacrime.

“Da quando sei entrata nella Casa, tuo marito non fa passare giorno senza postare un video dedicato a te”, racconta Alfonso Signorini a Fernanda. Poi arriva il freeze e nella camera led entra Luca. Fernanda scoppia in lacrime ma il conduttore le dice di non muoversi. “Tu hai speso delle parole magnifiche nei miei confronti - esordisce l’uomo - Hai detto che sono il tuo salvatore ma come ti ho detto milioni di volte sei tu che hai salvato me! Noi siamo una famiglia!”.

Fernanda continua a versare lacrime, non riesce a smettere. “Tu mi hai fatto stare bene, mi hai fatto capire cos’è l’amore incondizionato, nella buona e nella cattiva sorte e guarda cosa sei diventata!”, le sottolinea Luca tenendola stretta. Poi chiede a Signorini un favore: “La posso sfrizzare?”. Il conduttore accetta e i due si stringono forte l’uno all’altra: non riescono a staccarsi.

Signorini racconta: “Fernanda ha parlato della tua importanza nel suo percorso di salvezza. A parte terapie, medicine e psicologi, chi sta al fianco di una persona che ha un problema, dove può trovare la forza?”. Luca Zocchi non ha dubbi: “Nell’amore, non c’è nient’altro. Solo nell’amore incondizionato”.

Luca, mentre sta accanto alla moglie, lancia poi un messaggio agli altri concorrenti del GF Vip, con alcuni dei quali la brasiliana si è scontrata moltissimo, come Antonella Elia, anche se le due ora pare abbiano chiarito. Spiega che non si può attaccare senza conoscere una persona e i suoi momenti di fragilità e dà un prezioso consiglio a tutti: “Siate più gentili, la gentilezza vince sempre”.

La Lessa e il marito non riescono a separarsi, ma è tempo di tornare allo show. Pupo commenta: “Le storie di dipendenza mi colpiscono sempre. So cosa si prova quando si riesce a dominare un demone”. Wanda Nara, con la voce rotta, ammette: “L’amore salva sempre!”. Intanto Adriana Volpe va a riprendere Fernanda che, continuando a piangere, si dispera perché il suo Luca è andato via. Poi dice: “E’ stato bellissimo! Grazie”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/1/2020.