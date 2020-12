La figlia di Maradona scoppia in lacrime allo stadio: ecco perché

La figlia primogenita di Maradona, Dalma, scoppia in lacrime allo stadio nel ricordo del papà scomparso lo scorso 25 novembre a soli 60 anni. Non trattiene il pianto ed è travolta dalla commozione: troppo è il dolore per la grave perdita.

In campo si sfidano il Boca Juniors, squadra che ha fatto conoscere il Pibe de Oro al mondo, e il Newell’s Old Boys, la formazione con cui il campione argentino tornò a giocare in patria prima del Mondiale negli Usa del 1994. Vince il Boca, decide il match Cardona e dopo il gol tutta la squadra omaggia Dalma. Lei li osserva dal palco dove è seduta e piange disperata.

La squadra del cuore della famiglia dell’indimenticabile numero 10 dà il suo ultimo saluto a Diego nel match di Primera Division con il Newell's: tutti i giocatori del Boca indossano la maglia con la scritta “Maradona”.

Dopo il gol segnato vanno sotto il palco della Bombonera a Buenos Aires a omaggiare la figlia Dalma, la 33enne cede e ha il volto bagnato da lacrime senza fine. Dice il suo “gracias” commossa: bisogna andare avanti, ma senza Maradona il calcio non sarà più lo stesso.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/11/2020.