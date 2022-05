Il figlio di Carmen Di Pietro bacia un'altra naufraga dell'Isola dei Famosi: la madre non la prende bene

Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen Di Pietro, non riesce proprio a emanciparsi dalla madre. Il 20enne all’Isola dei Famosi sfida quasi la showgirl 56enne, bacia una naufraga mentre è a mollo in acqua, la mora non la prende bene, immancabile arriva la sua reazione.

E’ Edoardo Tavassi a scatenare il gioco che porta al bocca a bocca tra Alessandro e Marialaura De Vitis, ex fidanzata di Paolo Brosio, ospitata più volte nel talk da Barbara d’Urso insieme al giornalista. La 24enne ha anche trionfato a La Pupa e il Secchione Show, sempre con Carmelita al timone. Poi è volata in Honduras: obiettivo conquistare il ragazzo che il 30 giugno prossimo compirà 22 anni.

Il fratello di Guendalina Tavassi, fingendosi una bottiglia, mette in atto il suo piano con la complicità di Mercedesz Henger, sempre più vicina al 38enne. Il figlio di Carmen Di Pietro, già abbracciato a Marialaura, casualmente indicato per il bacio, non si tira indietro. La mamma, rassegnata, gli chiede di darlo sulla guancia, lui però non l’ascolta e se lo scambia a stampo sulle labbra, la De Vitis apprezza, Carmen insorge.

“Alessandro, ma davanti a me 'ste cose?”, sbotta la showgirl che subito inizia a schizzare i due cercando in tutti i modi di separarli. Poi in un Confessionale la Di Pietro esplode, rimarcando tutte le sue preoccupazioni per la situazione che si sta venendo a creare.

“Io sto studiando tutto e valuto anche la situazione di Marialaura per capire se è davvero interessata ad Alessandro oppure è una cosa così. Non vorrei che vuole conquistarlo tanto per dire ‘ho conquistato Alessandro!’. Se mi accorgo che prende in giro mio figlio, io mi arrabbio sul serio, parola mia", chiarisce Carmen.

"Se mi chiedi se ho fiducia di lei dico no. Conosce troppe cose di me: è come se si fosse studiata il mio personaggio. Lei mi dice esattamente quello che io voglio. Questo mi spaventa moltissimo. Se Alessandro vuole provare questa relazione, se lei è falsa, poi mi soffre moltissimo lui…”, spiega affannata.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/5/2022.