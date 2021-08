Francesca Barra e Claudio Santamaria aspettano un figlio: la giornalista in dolce attesa

Francesca Barra e Claudio Santamaria aspettano il loro primo figlio insieme. La giornalista è in dolce attesa, lo svela Chi nel nuovo numero in edicola domani, mercoledì 1 settembre. La bionda 42enne sarebbe già al quinto mese di gravidanza.

Nel 2019 la giornalista e scrittrice e l’attore 47enne avevano affrontato con grande dolore un aborto spontaneo. Francesca aveva parlato della perdita del bambino concepito e mai nato sia sul social che in tv e aveva anche sottolineato che avrebbero provato di nuovo ad avere un bebè. “Anche se ci fosse solo una possibilità su un milione, noi non perdiamo la speranza. Adesso mi affido solo alla volontà di Dio”, aveva detto al Corriere della Sera.

La Barra sul social conferma la cicogna. In un post in cui svela il pancione, scrive: "Visto che la notizia è uscita e non posso più proteggerla, ma del resto è una gioia evidente, vi comunichiamo anche qui (perche questa pagina è serena e merita la mia fiducia e dovevo dirvelo io!) che sì, questa che vedete non è la pancia di chi mangia solo panzerotti, ma la somma dei nostri giorni felici. Io e Claudio Santamaria siamo in felice attesa. Ora sì che c’è la pancina".

Francesca ha già tre figli avuti da un precedente matrimonio, Claudio è papà di Emma, avuta da Delfina Delettrez-Fendi. Insieme presto saranno al Festival del Cinema di Venezia fra i protagonisti del nuovo film di Gabriele Mainetti, “Freaks Out”. Legati dal 2017, si sono sposati lo stesso anno a Las Vegas e pochi mesi dopo a Policoro, il luogo in cui si sono conosciuti quando erano adolescenti. La loro famiglia allargata cresce ancora e la felicità è immensa.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 31/8/2021.