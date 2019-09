Tra le ultime coppie a calcare il red carpet dell’edizione 2019 del Festival di Venezia c’è stata anche quella formata da Claudio Santamaria e Francesca Barra. L’attore e la conduttrice sono apparsi in abiti scuri e si sono mostrati sorridenti, ma non troppo. Nonostante sembrino stare meglio, i due infatti solo qualche mese fa hanno vissuto uno di quei dolori che ti segnano per sempre. Francesca ha avuto un aborto spontaneo a maggio.

La Barra aveva annunciato in tv di essere in dolce attesa dell’attore, ma qualche settimana fa attraverso un post social aveva fatto sapere che il cuoricino del piccolo aveva smesso di battere. Solo qualche giorno fa è poi tornata sulla triste vicenda, raccontando quanto forte sia ancora oggi il dolore legato a quanto accaduto durante la primavera.

Il 45enne e la 40enne hanno già diversi figli. Lui è stato legato a Delfina Delettrez-Fendi, erede della famiglia proprietaria dell’omonimo marchio di moda, da cui nel 2007 ha avuto una figlia, Emma. Lei ha invece tre bambini nati da un precedente matrimonio, ovvero Renato, Emma e Greta.

Claudio e Francesca si sono sposati quasi due anni fa a Las Vegas. Poi la scorsa estate hanno organizzato un secondo matrimonio, questa volta in Italia. Sulla spiaggia di Policoro, in Basilicata, si sono giurati amore eterno di fronte a parenti e amici.

Scritto da: la Redazione il 9/9/2019.