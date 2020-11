Francesco Arca diventa una furia: la figlia baby tronista? Mai!

Francesco Arca, ex volto di Uomini e Donne, oggi attore apprezzatissimo, diventa una furia. Non può credere che la figlia primogenita di 4 anni stia per diventare una ‘baby tronista’. Il 41enne esplode e non si contiene, è imbestialito, tutto per colpa de Le Iene che gli giocano un brutto scherzo.

Sebastian Gazzarrini, grazie alla complicità della compagna di Arca, Irene Capuano, e della bambina di 4 anni mette su una burla che fa impazzire Francesco. Del resto Irene stessa è consapevole già prima che tutto abbia inizio che il moraccione non la prenderà bene. “Francesco è gelosissimo di lei, Maria Sole è la sua unica ragione di vita, la chiama 'mia moglie' e la tiene sotto una bolla. Ci hanno proposto tantissime volte cose da fare, ha sempre rifiutato. Io ogni tanto spingevo, dicevo: 'Ma dai, una cosina'. Ma lui mai niente, dice che deciderà lei quando crescerà. Per questo scherzo succederà un casino”, rivela.

Francesco Arca, tornato a casa, scopre che Maria Sole ha preso parte a un provino per una versione dedicata ai bambini di Uomini e Donne grazie a un messaggio di Irene accompagnato dal video del finto provino. Si arrabbia moltissimo, lancia il telefonino e va dalla suocera che vive accanto alla sua famiglia a Roma: vuole sapere dov’è la compagna.

Arca comincia a chiamare la Capuano insistentemente: lei non risponde. Dopo un po’ di tempo Irene torna a casa, Francesco la aggredisce. “Ma ti sei rincoglioni*a, hai fatto una cosa gravissima, il casting di Uomini e Donne a una bambina di 4 anni?”. “Ho firmato la liberatoria”, replica lei. “Dov’è il contratto?”, grida l’attore.

Alterato legge il contratto firmato e trova l’indirizzo della sala dove è stato fatto il provino alla figlia. Prende le chiavi della macchina: i due si dirigono sul posto. Arca non riesce a credere a quel che accade. “Sto mettendo in dubbio al tua persona, sto mettendo in dubbio la tua intelligenza, sto mettendo in dubbio se stare veramente con te dopo una cosa del genere: è grave!”, urla ancora rivolgendosi alla compagna.

L’atmosfera è tesissima. Arrivato nell’hotel dove è stato girato il tutto, Francesco Arca vuole trovare il direttore del casting, quando lo vede, lo rincorre. Lo raggiunge non nel punto indicato, dove Le Iene gli avrebbero dovuto rivelare lo scherzo, ma prima, sulle scale, e lo aggredisce. Non essendoci telecamere, si sente solo l’audio: “Io ti ammazzo, pezzo di mer*a. Hai fatto piangere mia figlia”. L’uomo davanti alla furia di Arca è allibito. “E’ uno scherzo, è uno scherzo!”, grida a sua volta, sperando che l’ex tronista si calmi. “Siamo Le Iene”, dice ancora.

Alla fine, raggiunto dagli altri del programma, si calma: Arca chiede scusa e abbraccia il malcapitato sorridendo. “Ti ho fatto male?”, domanda. Per fortuna tutto finisce bene, ma stavolta si è davvero rischiato grosso.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/11/2020.