Francesco Arca e Irene Capuano si sono concessi una serata di coppia, staccando dalla routine quotidiana che li vede quasi tutte le sere alle prese con biberon e pannolini, visto che hanno un figlio piccolo di meno di due anni, oltre a una bambina di 4. L’attore e la compagna sono andati alla prima del musical ‘The Full Monty’ al teatro Sistina, nel cuore della Capitale. A Roma sono stati fotografatissimi dai reporter accorsi ad immortalare i famosi ospiti che hanno preso parte all’evento. Per l’occasione hanno scelto due look molto casual: lui maglia bianca, jeans grigi, girocollo blu e giacca sempre grigia. Lei ha optato per un outfit sulle tonalità del nero e per un simpatico cappello.

Il 19 novembre dello scorso anno Francesco ha raggiunto un traguardo importante: ha infatti spento 40 candeline. E ha festeggiato con i suoi affetti più chiari, tra cui ovviamente la compagna, che di anni ne ha invece 41. La coppia ha dato il benvenuto al mondo 4 anni fa alla piccola Maria Sole (il suo nome è in onore della regista Maria Sole Tognazzi) e poi, due anni fa, a un maschietto, Brando Maria. Entrambi sono davvero bellissimi, come si può vedere dalle tante foto dei pargoletti che la coppia posta spesso sui social. In questo periodo non potrebbero davvero volere di più dalla vita, e lo si capisce anche dai sorrisi regalati ai flash l’altra sera.

Scritto da: la Redazione il 19/2/2020.