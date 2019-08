Francesco Monte è felicissimo. E’ fiero per la sua prima campagna pubblicitaria mondiale di moda per Guess. Il famoso brand lo ha scelto come volto del marchio per l’intero pianeta. Il 31enne gongola per il prestigioso traguardo raggiunto e annunciato sul social.

Pubblica due momenti del backstage per la sua prima campagna pubblicitaria mondiale per Guess. Francesco Monte vuole condividere la sua estrema gioia con i fan, degli ‘haters’ che ancora lo insultano per come è finita la sua storia d’amore con Giulia Salemi gli importa poco.

“Sono super felice di condividere con te alcuni dei migliori momenti del backstage della mia prima campagna mondiale di moda a Los Angeles”, sottolinea fiero. Poi aggiunge: “Grazie alla Guess family e grazie a Paul Marciano per aver creduto in me fin dall’inizio”.

Ha sempre detto di voler cercare fortuna negli Usa, sin dai tempi in cui stava con Cecilia Rodriguez. Il suo sogno è a stelle e strisce. In parte lo ha conquistato, anche se non ancora da attore, come gli piacerebbe, ma semplicemente da modello.

Posa sul set per lavoro, testimonial della prima campagna pubblicitaria mondiale di moda, poi Francesco Monte si diverte con la fidanzata, Isabella De Candia, insieme al 31enne in California. La modella 33enne e l’ex tronista si svagano per le strade di Hollywood: baci, abbracci e cene da veri piccioncini per i due.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/8/2019.