Via vai di volti noti in Laguna: il Festival di Venezia 2020 nonostante la pandemia sta attirando al Lido personaggi del mondo dello spettacolo italiano ed internazionale. Ultima ad arrivare anche Georgina Rodriguez, modella spagnola nota alle cronache per essere la compagna di Cristiano Ronaldo. La 26enne è sbarcata con un look che non è passato inosservato: un total white. Vestito due pezzi bianco, maglia smanicata bianca e scarpe, rigorosamente white anche queste. La 26enne ha posato per i fotografi prima di raggiungere il suo hotel.

All’inizio di quest’anno la mora iberica, che con Cristiano Ronaldo ha avuto una figlia, Alana Martina, che oggi ha 2 anni, aveva partecipato al Festival di Sanremo. In quell’occasione aveva fatto sapere di voler mantenere una sua indipendenza economica, nonostante l’ingente patrimonio della sua dolce metà. “Anche se per me i miei figli sono la cosa più importante, sono comunque una donna e desidero lavorare ed essere autonoma. Non devo trascurare la mia sfera professionale e mi piace lavorare in campo artistico”, aveva fatto sapere.

Scritto da: la Redazione il 3/9/2020.