Il dolore di Gerò Carraro: da un anno non vede Caterina, la figlia dell'ex Simona Ventura

Gerò Carraro via social esprime tutto il suo dolore. L’ex di Simona Ventura non vede Caterina, la figlia adottiva della conduttrice a cui ha fatto da padre per ben otto anni, da un anno. Il quasi 55enne, ora legato a Laura Moretti, nel fare gli auguri di compleanno alla bambina, che ha compiuto 14 anni, lo svela.

“My love happy b day”, scrive Gerò Carraro condividendo sul social una foto che lo ritrae insieme a Caterina. Poi posta un’altra immagine con lei e confessa cupo: “E’ più di un anno che non sento la tua vocina”. Rivela una situazione di cui nessuno era a conoscenza finora: la presentatrice, all’inizio in buoni rapporti con l’ex compagno, poi si sarebbe completamente staccata da lui. La conseguenza inevitabile di questa situazione avrebbe portato a un drastico allontanamento della figlia Caterina da Gerò.

Gerò e Simona Ventura, ora appassionata con Giovanni Terzi, hanno cresciuto Caterina insieme. Arrivata in famiglia in affido piccolissima, figlia di una parente della conduttrice, la bimba nel 2014 è stata ufficialmente adottata dalla 55enne, già mamma di Niccolò, 21 anni, e Giacomo, 20, avuti dall’ex marito Stefano Bettarini.

La Ventura al momento non replica a Gerò e sicuramente non lo farà. A Caterina, invece, per il suo compleanno, scrive una lunga dedica: “Eccoci qui mia splendida principessa... E sono 14. Sai, ho pensato tanto a questo momento... Un po’ perché sono legata alla canzone di Adriano Celentano ‘Il tempo se ne va’ (che mia madre aveva dedicato a me quando ho compiuto 14 anni), un po’ perché questo è il tuo tempo e l’età che molti genitori temono. Sono tanto orgogliosa di te, della ragazza che stai diventando, dei valori di cui fai tesoro, del coraggio che hai sempre dimostrato, della sensibilità e dell’amore di cui ci circondi. Noi tutti, insieme! Buon compleanno, ti voglio tanto bene, la tua mamma”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/6/2020.