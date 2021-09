GF Vip, Amedeo Goria senza mutande nel letto, Ainett Stephens: 'Ti devi dare una calmata’

Al GF Vip Ainett Stephens frena Amedeo Goria. Il giornalista è senza mutande nel letto dove dorme con la showgirl, la Gatta Nera del Mercante in Fiera dice basta. “Ora ti devi dare una calmata”. La bella 39enne mette finalmente i puntini sulle i: è stufa delle intemperanze del 67enne, troppo disinibito con lei (e non solo) nella Casa.

I modi libertini di Goria scatenano un polverone anche sui social. Secondo il popolo del web Amedeo non sono si sarebbe sfilato gli slip nel lettone con Ainett, ma avrebbe pure allungato le mani. L’ex marito di Maria Teresa Ruta finisce sotto accusa: c’è chi chiede sia squalificato dal reality. Ainett intanto lo stoppa.

La Stephens finora ci ha scherzato su, ma dato che Amedeo pare provarci con sempre più insistenza, interviene. “Si vede che sei una brava persona, questo gioco tra di noi è nato così e va bene…io ci sto al gioco e va bene…L’unica cosa è che vorrei evitare fraintendimenti, siccome dormiamo insieme, quando stiamo insieme…meglio evitare. Ieri per poco non mi baci quando siamo entrati in camera. Quindi diamoci un calmata”, gli dice perentoria.

Goria è spiazzato ma pare adeguarsi: "Ti ho solo accarezzato la schiena. Neanche la schiena?". Lui si è dichiarato single ma fuori ad aspettarlo c'è Vera Miales. Chissà come andrà a finire…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/9/2021.