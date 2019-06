Giancarlo Giannini ha rivelato cosa accadde 25 anni fa sul set del film 'Il profumo del mosto selvatico’: 'Ho insultato e fatto piangere Keanu Reeves’

L’attore 76enne ha raccontato un episodio scioccante della sua lunga carriera

Nel 1995 cedette alla richiesta di un regista a fece scappare il giovane collega in lacrime

Giancarlo Giannini ha rivelato che ormai circa 25 anni fa fece scappare in lacrime dal set la star di Hollywood Keanu Reeves, dopo averla insultata. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera l’attore 73enne ha raccontato un episodio davvero scioccante della sua carriera accaduto sul set del film ‘Il profumo del mosto selvatico’ nel 1995. Giannini ha spiegato: “Giravamo ‘Il profumo del mosto selvatico’, Alfonso Arau (il regista, ndr) voleva che provassimo un'immedesimazione, dissi: ‘Guarda che sono cose pericolose per la mente’. Niente. Dovevo insultare Keanu, facevo il padre di una ragazza che non volevo sposasse, e lui, immedesimandosi, si è messo a piangere, è scappato e non s’è più trovato. Dissi ad Arau: ‘Hai visto? Oggi non giriamo, pensa quanto costa alla produzione’”. Ma poi Keanu, che all’epoca aveva poco meno di 30 anni, tornò a lavorare dopo qualche ora? “No, no. Il giorno dopo”, ha chiarito Giannini.

Le news, le foto e i video di Gossip.it GRATIS sul tuo smartphone Android o sul tuo iPhone/iPad : scarica ora l'app!

Commenti

Per commentare è necessario registrarsi, una volta sola, alla piattaforma Disqus tramite e-mail o profilo social (Facebook, Twitter o Google). Se non è confermato l'indirizzo mail, il commento resterà in attesa di approvazione.

Inserendo un commento, l'utente dichiara di aver letto, compreso e accettato il .

Abilita il javascript per visualizzare i commenti. Powered by Disqus.