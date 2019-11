Gianmarco Onestini è stato eliminato dal GF Vip spagnolo. Il bel 23enne ieri sera, giovedì 7 novembre, è uscito dal reality. Forse lo scandalo che l’ha visto coinvolto, per il legame sempre più stretto con Adara Molinero, modella iberica sposata con Hugo Sierra e mamma di un bimbo di 6 mesi, lo ha penalizzato. Quando è arrivato nello studio tv il gieffino ha ammesso di essersi innamorato di lei.

Si sono salutati tra abbracci, sorrisi intensi e qualche lacrima. Gianmarco Onestini dice arrivederci momentaneamente ad Adara Molinero. E’ tornato in Italia con il fratello Luca Onestini, che si è schierato al suo fianco. Ma non finisce qui. Tornerà a Madrid, probabilmente nello studio del GF Vip: sicuramente si confronterà con Adara. Anche la mora ha svelato di essersi invaghita di lui nel corso del reality.

Gianmarco Onestini in studio, subito dopo essere eliminato dal GF Vip, è stato incalzato dalle domande. Gli è stato chiesto se fosse o meno innamorato di Adara, alla fine ha detto di sì ed è scoppiato a piangere. Le domande così pressanti e la reazione del fratello hanno fatto arrabbiare Luca che, presente nel programma di Tele Cinco, è sbottato.

“Non siete carini con lui. L’avete costretto. Lui è mio fratello, non posso vederlo così. Non potete trattarlo così. Si vedeva, era chiaro che le piacesse Adara, ma dovete avere rispetto di lui. Non vedete come sta? ha detto che le piace, che deve fare? Chiedo di rispettare mio fratello”, ha sottolineato Luca.

“Mi sembra che questo programma ha trattato questa relazione con un rispetto estremo. Ma qui ci sono persone che stanno soffrendo, come Hugo e la mamma di Adara”, ha replicato il presentatore.

“Su questo ho delle cose da dire. So cose che voi non sapete, e le racconterò”, ha controbattuto ancora l’ex tronista, minacciando di andarsene e ulteriormente ripreso dal conduttore.

Tutto sembra essersi chiuso, in realtà la storia è appena iniziata. Chissà se tra Gianmarco e Adara la ‘love story’ proseguirà, con buona pace del marito addolorato.

