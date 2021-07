Gianni Sperti mostra il suo lato B di marmo: foto senza censura

Gianni Sperti mostra il suo lato B letteralmente di marmo sul social. Tutto nudo si mostra ai fan, la foto del suo fondoschiena realizzata da Roberto Viccaro manda in delirio i suoi follower. L’opinionista di Uomini e Donne sembra un dio greco: fisico scultoreo e muscoli scolpiti. Il 48enne senza veli è uno spettacolo.

Gianni Sperti ringrazia il fotografo per averlo immortalato così ma anche il suo allenatore, Germano Poselli. Come sottolinea lui stesso, il personal trainer, pure consulente alimentare, ha letteralmente plasmato il suo corpo, ora perfetto, lato B compreso. Sono moltissimi quelli che lo paragonano a un bronzo di Riace. “Bellissimo”, scrivono in tanti, i ‘like’ piovono: i fan sono entusiasti.

Sperti nel servizio posato si mostra anche con il volto pensieroso, l’immagine è accompagnata con alcune parole in favore del DDL Zan, come evidente dall’hashtag che le accompagna. “Spesso confondiamo la libertà d'opinione con il prendersi la libertà di poter dire quello che ci pare. Molte persone pensano di avere il diritto di dire qualsiasi cosa senza preoccuparsi di ferire, denigrare o discriminare qualcuno, probabilmente, lo fanno di proposito. La tua libertà è tale se non limita la mia. Più amore e meno odio”, scrive.

E ancora: “Non trasformare i tuoi pensieri nelle tue prigioni”. L’ex marito di Paola Barale sorprende e cattura molti consensi. Oltre ai complimenti delle ex dame del trono over di Uomini e Donne come Pamela Barretta e Ida Platano, spunta anche quello di Sandra Milo. “Vedo una statua greca o sbaglio?”, chiede l’attrice. Sperti risponde: “Sembra, ma è pugliese”. “Amico mio, la bellezza non va mai nascosta. Va sempre esposta e ammirata. C’è chi le statue le osserva nei musei e chi se le ritrova davanti in carne e ossa. A presto”, ribatte ancora la bionda.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/7/2021.