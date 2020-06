Giulia De Lellis e Andrea Damante, iniziano le vacanze estive 2020! I due a Ponza: foto

Giulia De Lellis e Andrea Damante danno il via alla bella stagione: iniziano le vacanze estive 2020! Dopo il lungo lockdown rinchiusi in casa a Pomezia, vicino Roma, e, subito dopo, alcuni giorni di gran lavoro a Milano, i due si concedono un weekend a Ponza con gli amici in barca. Sul social la bella influencer 24enne condivide la prima foto con il fidanzato dopo il ritorno di fiamma. La coppia sorride al colmo della felicità.

Giulia a bordo del lussuoso yacht indossa un semplice bikini nero firmato da Tezenis, brand di cui è testimonial. Ha il volto radioso e senza trucco. E’ splendida acqua e sapone, il suo viso è bellissimo.

Il weekend trascorso a esplorare le coste dell’isola pontina insieme ad Andrea e altri amici la rilassa e la fa sentire finalmente libera. Sempre attenta alle ultime tendenze porta occhiali da sole mini e per legare i capelli ha lo scrunchie, l’elastico ricoperto di tessuto che spopolava negli anni ’80, uno degli accessori più trendy del momento.

A Ponza finalmente è gioiosa. Prima di partire sul social è arrivato il suo sfogo per colpa dei paparazzi che si sono intrufolati in una proprietà di un suo vicino di casa pur di fotografarla con Damante...

"Non voglio fare polemica, Voglio solo chiedervi una cosa - ha scritto - Io rispetto i paparazzi e il loro lavoro, non ho mai avuto da ridire. Quando però entrano in proprietà private (per l’ennesima volta, dopo l’ennesima causa) per scattare le loro foto non ci sto, non lo posso accettare. Cioè io non posso girare in mutande neanche in casa mia…devo stare con l’ansia perenne. Vi sembra giusto? In CASA MIA, vi sembra corretto?”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/6/2020.