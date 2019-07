Giulia De Lellis sta nel lettone con Andrea Iannone. La 23enne, felice, con il fidanzato accanto, parla ai fan. Racconta la sua giornata, si scusa perché a causa del ‘down’ di Instagram è stata poco presente con le sue IG Stories. Dice pure che sarebbe comunque stato impossibile per lei esserci a causa degli appuntamenti lavorativi che l’hanno tenuta impegnata. Poi rivela di essere molto contenta. Ha tanti progetti in cantiere. Sta rivoluzionando la sua vita a quanto pare. “Mi sto spostando. Sto facendo un po di cambiamenti, novità sia di vita personale che di vita lavorativa. Sono contenta”, confessa. Progetti di convivenza con il pilota 29enne?

Giulia De Lellis corre con Andrea Iannone: tra i due è esploso l’amore e ora potrebbe esserci la convivenza dietro l’angolo. La fashion blogger fa chiaramente capire che, proprio grazie al legame con il centauro, sta rivoluzionando la sua vita. Quando parla di spostamenti, lascia intendere che probabilmente Verona non sarà più la sua casa: è molto probabile.

VIDEO

Racconta ai follower cosa ha intenzione di fare, parla di ‘cambiamenti’ e lascia intendere che potrebbe arrivare la convivenza con il 29enne. Giulia De Lellis poi su Andrea Iannone, che inquadra con l’obiettivo dello smartphone, dice: “Lui mi fa un sacco di video ma non li pubblica mai, non ho capito perché…”. “Quanto è simpatico, carino. Voi in realtà non lo sapete, ma questo ragazzo è un simpaticone”, aggiunge abbracciandolo. Poi dà la buonanotte ai suoi seguaci. Andrea però obietta: “Ma che buonanotte, che mi dai il due di picche così?”.

Iannone vuole una notte di fuoco con la sua moretta. Giulia De Lellis sorride e replica: “Eh già, io e Andrea ora ci facciamo una chiacchierata, dobbiamo organizzare una vacanzina. Davvero, dobbiamo organizzare una vacanza perché avevamo intenzione di farci qualche giorno in relax. Anzi, se avete qualcosa da consigliarci di bello, qualche posticino carino, vi metto il ‘cosino delle domande’ così potrete dirci dove rilassarci”.

Poco dopo ringrazia i fan e dice: “Ho letto tutti i posti che ci state consigliando. Ovviamente, siccome siamo scontati, abbiamo già scelto. Grazie mille, abbiamo scoperto dei posti bellissimi, purtroppo abbiamo pochi giorni e non possiamo fare tante cose”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/7/2019.