Giulia De Lellis ha scelto un abito stellare per il party TokyoGlam che si è tenuto al Bulgari Hotel di Milano per festeggiare il 20esimo anniversario di Vogue Japan. L'influencer 24enne ha indossato un abito tempestato di stelle. Il suo era un look in perfetto stile Manga, impreziosito dall'acconciatura con extension silver. Giulia durante l'evento è apparsa sorridente e serena ma alla festa ha incontrato una sua vecchia conoscenza: era presente anche l'ex fidanzato Andrea Damante.

Giulia e Andrea si sono incrociati. Non è dato sapere se abbiano anche scambiato qualche parola. Se così fosse sarebbe stato interessante ascoltare il contenuto della conversazione vista la recente uscita del libro della De Lellis sulle corna.

Qualcuno sui social ha ironizzato sulla mancata presenza di Andrea Iannone, attuale fidanzato dell'ex corteggiatrice di "Uomini e Donne" (dopo l'infortunio alla spalla al momento si trova nella sua Vasto). Ma era presente l'ex fidanzata Belen Rodriguez che durante la serata avrebbe anche duettato al karaoke proprio con Damante.

Giulia e Andrea, insomma, si sono rivisti. La loro storia d'amore è finita. La De Lellis ha scritto anche un libro sui tradimenti, "Le corna stanno bene su tutto - Ma io stavo meglio senza". Difficile, però, mantenere le distanze soprattutto durante la movida milanese.

VIDEO







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 19/9/2019.