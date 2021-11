Gracia De Torres ha impiegato ben 4 anni per rimanere incinta. L'attrice e modella di origini spagnole oggi 34enne conosciuta in Italia per aver partecipato prima all'undicesima edizione dell'Isola dei Famosi e nel 2019 come valletta a Ciao Darwin 8, programma condotto da Paolo Bonolis su Canale 5, confessa il suo dramma in un lungo post. “Sarò mamma grazie all’inseminazione artificiale”, rivela. Aspetta due gemelli, un maschietto e una femminuccia, dal cestista 30enne Daniele Sandri, fidanzato storico che ha sposato il 2 agosto 2018 in Andalusia. E’ ormai prossima al parto.

Gracia decide di condividere la sua battaglia per una gravidanza tanto desiderata, lo fa per dare forza a chi non riesce ad avere figli. “2015-2021. Pensavo non sarebbe mai arrivato. Piangevo convinta che non potrei aver mai visto la gioia nella faccia di mio marito dicendogli: SONO INCINTA. incolpavo me stessa. Ho messo in dubbio ogni parte di me… Perche io? Ma si sto bene, perché non arriva? E se ho qualche altra cosa ???”, scrive la De Torres cercando di far capire come si sentisse in quel tragico momento.

Poi racconta: “Giorno dopo giorno, per 4 anni, ogni 28 giorni dovevo dire: “Amore mi è arrivato il ciclo. Dopo stimolazioni, preghiere, provare a non pensarci, piangere, smettere di fare sport, mangiare ancora più sano… NIENTE, non arrivava…”.

Adesso Gracia è felice, il suo desiderio di diventare mamma è una realtà: “Oggi posso piangere di gioia, di felicità, perché sono orgogliosa di me, perché non ho mai mollato. Ma sopratutto perché per quanto stavo male, era più forte il mio coraggio e il mio desiderio, l’illusione e non smettere MAI di credere”.

Gracia confida: “Si parla ben poco di questo, forse per vergogna o mille altri motivi. Io ve ne parlerò meglio. Ma a oggi posso dire GRAZIE a quelle persone che mi hanno accompagnato in questo percorso di riproduzione assistita con quello che può essere una semplice inseminazione artificiale, alla clinica Genera di Napoli e alla dottoressa Trabucco, perché senza di loro oggi non sarei in questa situazione: aspettando voi. Il mio sogno si realizza e non smetterò mai più di credere in ogni cosa, per difficile e complicata che sia! Grazie”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/11/2021.