Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini conduttore, Ilary Blasi lascia e lui si prende il reality. Il giornalista 55enne vuole concorrenti popolari, ma non trash

Sarà il conduttore della quarta edizione del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini

La bionda 38enne pare ormai certa al timone di Temptation Island Vip

Alfonso Signorini sarà il conduttore della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Ilary Blasi lascia e lui si prende il reality di cui, nelle passate tre edizioni, è stato il super opinionista in studio. Al Grande Fratello Vip stavolta, in autunno, come conduttore ci sarà Alfonso Signorini: la sua presenza al timone viene data per certa da Dagospia, a firma Alberto Dandolo. Si dice già che il giornalista 55enne, direttore di Chi, nel suo show voglia un cast di personaggi famosi ma non trash. Vorrebbe uno spettacolo meno urlato rispetto al GF condotto da Barbara D'Urso, appena terminato e comunque vincente per lo share ottenuto. Da tempo nei corridoi Mediaset si sussurrava che Ilary Blasi avesse detto addio al Grande Fratello Vip, rifiutando di guidare la nuova edizione. Il conduttore è stato scelto tra le stesse mura: sarà Alfonso Signorini, che conosce perfettamente i meccanismi del reality. La bionda 38enne, moglie di Francesco Totti, dovrebbe approdare alla seconda e attesissima edizione di Temptation Island Vip, orfana di Simona Ventura, passata in Rai. Tutti si domandano ora come sarà il GF Vip di Signorini, che pare proprio avrà un altro importante ruolo in tv: dovrebbe anche essere uno dei professori nella scuola di Amici nella prossima edizione, la numero 19, del talent show.

