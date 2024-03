''Sono di 5 mesi ma ne dimostro 8'': Guenda Goria incinta va a fare l'ecografia con tutta la famiglia, le immagini

La 35enne si commuove e piange vedendo il piccolo nel monitor, con lei tutti i parenti siciliani di Mirko

Guenda Goria è emozionata e felice. Incinta va a fare l’ecografia con tutta la famiglia siciliana del compagno, prossimo marito, Mirko Gancitano. Sul social la 35enne condivide molte storie. Sul suo pancione, già esplosivo, commenta: “Sono di 5 mesi ma ne dimostro 8”.

Ci sono i genitori di Mirko, la sorella del 32enne, Alessia, zia del bebè, gli zii. “Questo è un momento molto importante perché stiamo andando a conoscere il piccolino con tutta la famiglia siciliana”, sottolinea Guenda. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria piange quando vede il piccolo che porta in grembo nel monitor. Si commuove fortemente. Non riesce ancora a credere tra tra fine luglio e inizio agosto partorirà il suo maschietto.

I fan la riempiono di ‘like’, lei svela: “Notizie sul nostro bimbo: lo amo da morire, non sta fermo un attimo, saluta con la manina ed è già in posizione da parto a testa in giù. E’ superdotato, naturalmente sono ironica… Ma non si hanno dubbi che sia un maschietto!”. La Goria poi aggiunge: “Siamo alla fine del quinto mese e il tempo corre. Sono piena di forse ed entusiasmo. Mangio troppo. Sono felice”.

Guenda e Mirko, prima di accogliere la cicogna, diranno di sì. Le nozze sono fissate per il 16 maggio, quando lei sarà al settimo mese di gestazione. A DiPiù Gancitano aveva rivelato in una lettera rivolta alla compagna: “Abbiamo infatti deciso di unirci in matrimonio il sedici maggio, nella cattedrale del Santissimo Salvatore a Mazara del Vallo, perché proprio quel giorno di tre anni fa ci siamo incontrati per la prima volta, tra la magia e il caldo di Sharm el-Sheikh e da quell’attrazione scattata in vacanza è nato un vero amore e presto nascerà anche un bambino”.