''Non penso di meritare un uomo come te'': Guenda Goria incinta festeggia il terzo anniversario d'amore con Mirko, foto e dedica

La 35enne, col pancione di 6 mesi, in crociera col 32enne che sposerà il prossimo 16 maggio

I due sono partiti con i loro più cari amici: Alex Belli e Delia Duran

Guenda Goria sfoggia il suo pancione di oltre 6 mesi. E’ raggiante. Incinta, la 35enne festeggia il terzo anniversario d’amore con Mirko Gancitano, che sposerà il prossimo 16 maggio nella cattedrale del Santissimo Salvatore a Mazara del Vallo. “Non penso di meritare un uomo come te”, scrive l’ex ‘vippona’ sul social in una toccante dedica all’uomo che ama.

''Non penso di meritare un uomo come te'': Guenda Goria incinta festeggia il terzo anniversario d'amore con Mirko

La Goria è partita per una settimana insieme al fidanzato e futuro papà del loro maschietto, che si chiamerà Noah. I due sono saliti a bordo di una nave Costa per una splendida crociera nel Mar Mediterraneo. Con loro anche i più cari amici, Alex Belli e Delia Duran. La sera dell’anniversario la coppia si è regalata una dolcissima torta a forma di cuore a base di panna e amarene.

I giorni sono trascorsi in fretta, ma grazie anche al bel tempo, è stato tutto spettacolare. Guenda, gioisa, sul social a Mirko scrive: “Oggi mi osservavo con il solito imbarazzo per capire quando ho cominciato a lievitare. E tu mi hai guardato con candore e mi hai detto: ‘Amore sei bellissima! Ma sarai ancora così bella quando nascerà il bambino?’. E all’improvviso i chili in più e i complessi hanno lasciato posto ad una consapevolezza: quella di essere molto fortunata. Come se la vita mi avesse dato all’improvviso tutto quell’amore che cerco da sempre attraverso gli applausi, la musica, il riconoscimento che arriva e svanisce dopo poco. Non penso di meritare un uomo come te. Ma, si sa, l’amore non si merita. Accade. Spero solo di poter essere all’ altezza di illuminare il tuo dolce sguardo per sempre”.

Per Guenda un dolce a forma di cuore che mangia con appetito

La ragazza aggiunge: “Buon anniversario! Mi hai regalato tre anni di felicità. Mi guardo indietro e vedo solo gioia e pace, anche nelle difficoltà che non sono rimaste incise nella memoria ma sono scivolate via grazie a quella mano dalle dita smangiucchiate che hai sempre tenuta nella mia”.

A bordo tutti danzano scatenati

Guenda partorirà tra fine luglio e inizio agosto. Prima arriveranno le nozze: andrà all’altare di sette mesi, sarà davvero una mamma top.