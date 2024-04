''Con Stefano De Martino c'era un rapporto fraterno, ora non mi risponde più al telefono'': la rivelazione di Marcello Sacchetta

I due napoletani sono stati inseparabili in passato: adesso qualcosa è cambiato

Dal 2015 al 2018 hanno condotto il pomeridiano di Amici, la striscia quotidiana e i casting su real Time

Un tempo erano inseparabili, nella vita e sui social. Entrambi napoletani hanno anche vissuto insieme per un periodo nella Capitale. Dal 2015 al 2018 hanno condotto il pomeridiano di Amici, la striscia quotidiana e i casting, all’epoca in onda su Real Time. Ma qualcosa è cambiato. Marcello Sacchetta, coreografo classe 1983, rispondendo alle domande dei follower in una box domande sul social, fa un’inaspettata rivelazione. “Con Stefano De Martino c'era un rapporto fraterno, ora non mi risponde più al telefono”, confida. E subito si scatenano i rumor su quelli che parrebbero diventati due ‘ex amici’.

Marcello si svela ai fan. Quando gli si domanda se sia ancora amico di Stefano De Martino, svela: “Io lo chiamo, lui non mi risponde. Ho smesso di chiamarlo. Aspetto che mi chiami lui. Vediamo se siamo ancora amici. Vi aggiornerò”. Le sue parole vengono immediatamente riprese dai media sul web. Così il 40enne si sente in dovere di chiarire la sua posizione.

Qualcuno gli raccomanda di non ‘mollare’ con Stefano, facendo naufragare del tutto il loro rapporto. Marcello sul legame con il 34enne, ex marito di Belen, precisa: “Ho letto gli articoli che hanno forse frainteso quello che volevo dire. Con Stefano c’è sempre stato un rapporto molto fraterno, ci sentivamo quasi tutti i giorni. Ad oggi le cose sono cambiate per ovvie ragioni: lui sta facendo una carriera brillante ed è molto impegnato tra lavoro e famiglia. Io ho altrettante cose da fare, ma per come sono fatto, do un valore importante ai veri amici, cerco sempre uno spazio per rimanere in contatto”.

Sacchetta aggiunge: “In modo ironico ho risposto a una domanda, ma non abbiamo litigato. Avrà sicuramente molto da fare e sono sicuro che quando potrà si farà sentire”. Poi però conclude: “Sta di fatto che aspetto che mi chiami lui!”.