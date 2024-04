''Con me Berlusconi era lucido, certe sciocchezze non le ha mai fatte'': Francesca Pascale a 'Belve' tira frecciatine a Marta Fascina

La 38enne si concede: prima intervista tv da Francesca Fagnani su Rai2

Francesca Pascale rilascia la sua prima intervista tv. A Belve si svela, ospite di Francesca Fagnani. Tira anche frecciatine a Marta Fascina parlando del matrimonio simbolico della 34enne col Cavaliere, celebrato a Villa Germetto nel marzo 2022. “Con me Berlusconi era lucido, certe sciocchezze non le ha mai fatte”, sottolinea la 38enne, legata al politico dal 2010 per circa 10 anni.

Nelle anticipazioni dell’intervista, in onda oggi, 30 aprile, in prime time su Rai2, la Fagnani le domanda delle prime foto in barca con Paola Turci, una paparazzata arrivata alla fine della relazione con Berlusconi. Le due si sono poi sposate il 2 luglio 2022. “Quelle foto sono state fatte da una persona di Forza Italia vicina all'area sovranista, che mi ha sempre particolarmente odiata”, replica la Pascale.

“C'era un disegno? Ma era un fotografo o un politico?”, la incalza la conduttrice. “Erano mandati da una persona vicinissima a Matteo Salvini che voleva regalare tutto il pacchetto di Forza Italia a Salvini. Io questa cosa la sopportavo malissimo. C'è stato un disegno ben preciso per fare di me un problema da risolvere e quindi mi ha seguito e hanno infranto le regole della morale per farmi male”, ribatte lei. La Fagnani chiede ancora: “Da quelle foto si e' sentita solo violata, o anche liberata?”. Francesca non ha dubbi: "Mi sono sentita violentata”.

I quesiti la investono a raffica. "Lei ha detto che chiedeva tutti i giorni a Berlusconi di sposarla”, le sottolinea la giornalista. Francesca Pascale non si lascia sfuggire l’occasione e lancia frecciata alla Fascina: "No, affatto, non ho mai sentito la voglia di sposarmi, anche perché poi magari mi sposava ed era finto e francamente piuttosto che finto, meglio niente". La Fagnani replica ricordandole di aver dichiarato che "se fosse stata invitata, ci sarebbe andata fumando una joint". La donna sorride e sottolinea: "Sì, mi sarebbe piaciuto fumarmi un cannone". Poi tira la sua stoccata: "Berlusconi era lucido, certe sciocchezze non le ha mai fatte con me”.

Tornando indietro e raccontando l’infanzia la Pascale svela di essere stata una bambina felice: “Anche se come tutte le bambine sono stata anche io innamorata di mio padre, ma quella fiducia che una bambina ha verso il proprio papà è stata ingannata, tradita, mortificata dal suo modo violento e disamorato di trattarci”. Quando le si puntualizza sulle presunte violenze, spiega: ”Ci sono stati atteggiamenti violenti, ma preferisco tenerlo per me”. Poi confessa che oggi il rapporto col padre “non esiste”.