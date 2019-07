Heidi Klum avrebbe sposato il compagno Tom Kaulitz in gran segreto. La supermodel tedesca e il cantante dei Tokio Hotel si sarebbero giurati amore eterno lo scorso febbraio, ovvero intorno al primo anniversario di fidanzamento. Per la 46enne si tratta del terzo matrimonio, visto che è già stata sposata con Ric Pipino e con Seal.

E’ stato TMZ ha pubblicare i documenti che proverebbero la cerimonia di nozze della coppia. Per la Klum, uno dei volti e dei corpi più famosi del mondo della moda ormai da quasi vent’anni, la differenza d’età con Tom, ovvero 17 anni, visto che lui di anni ne ha 29, non sembra essere un problema.

Recentemente Heidi ha spiegato che lei non pensa mai al fatto che stia invecchiando e alla sua età, ma sono gli altri a ricordarglielo ogni volta che le fanno notare quanto più giovane sia il suo compagno. E sempre recentemente la Klum ha fatto anche sapere di credere ancora nell’istituzione del matrimonio.

“Anche se ho fallito due volte in passato, non significa che io non ci creda più, anzi. Ci credo ancora e adesso ho un uomo meraviglioso accanto, quindi chissà…”, ha detto.

Scritto da: la Redazione il 12/7/2019.