Ignazio Moser festeggia i 27 anni. Ieri, domenica 14 luglio, finalmente è arrivato il suo compleanno. Per il modello e sportivo party in famiglia, con i parenti. C’è anche Cecilia Rodriguez con lui a Trento. Non manca pure Veronica Cozzani, la ‘suocera’, con Gustavo. La modella 29enne regala al fidanzato dolci parole d’amore, la dedica è speciale.

“Tanti ma Tanti auguri a te, che sei la mia persona preferita di questo mondo ... che tu possa sempre essere felice ! Ti amo con tutto quello che sono”, scrive nella sua dedica Cecilia Rodriguez. Il compleanno di Ignazio Moser, celebrato al suo fianco, la riempie di gioia. Ha 27 anni, è leggermente più giovane di lei, ma nel loro rapporto dimostra ogni giorni di essere un ragazzo molto maturo.

I 27 anni di ‘Nachito’, così chiama Ignazio Moser nella sua tenera dedica Cecilia Rodriguez, sono l’avvenimento più importante della domenica, anche perché è il compleanno pure di mamma Carla Merz, la moglie di Francesco Moser.

Tutto il giorno si fa festa con i parenti. A tavola, tutti insieme appassionatamente, si gustano pietanze prelibate, poi ci si diverte tra canti, balli, brindisi e l’immancabile torta.

Il compleanno è indimenticabile. Cecilia Rodriguez si tiene stretto il suo Ignazio Moser, che vuole assolutamente tutti i suoi cari, al gran completo accanto. La cena passa in fretta. L’evento è memorabile, ora si può pensare alla vacanza: Chechu e Nacho partiranno per Ibiza, ma non staranno a casa di Belen, ne hanno presa una tutta per loro: un nero e proprio nido d’amore.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/7/2019.