Ignazio Moser piange: in lacrime all'Isola per l'inaspettato messaggio del padre

Ignazio Moser piange: non riesce a trattenere le lacrime per l’inaspettato messaggio del padre. Agli altri naufraghi dell'Isola dei Famosi aveva detto che non avrebbe ricevuto notizie dalla sua famiglia, ne era convinto. Non è così. La commovente sorpresa di Francesco Moser lo fa crollare. Non credeva che l’ex campione di ciclismo gli mandasse un messaggio con parole così importanti.

“C’è una persona che ti ama e non ha mai messo in dubbio il tuo coraggio”, dice Ilary Blasi al 28enne, chiamato in zona nomination. E aggiunge: “Senti di chi parlo…”. La conduttrice lancia in questo modo il filmato con il video messaggio del papà di Nacho.

“Ciao Ignazio, sai che noi Moser non siamo mai stati di tante parole - dice Francesco Moser - Che siamo un po’ grezzi in questo senso. Anche se tante volte non ti ho detto cose che ti aspetti, ma del resto io sono sempre stato così, sappi che ti voglio bene”.

“Ti ho seguito un po’ in tv… Ti hanno pure tagliato i capelli e la barba, quella è stata una bella cosa, sai che la barba non mi piace… Io ti toglierei anche i tatuaggi… - continua lo sportivo 69enne - Ti ho sempre rispettato e ti ho lasciato fare quello che volevi. Spero che ti trovi bene e resti lì il più possibile. Ti aspettiamo a casa: devi rendermi ancora tutte le spinte che ti ho dato quando andavamo in bici quando eri piccolo e hai cominciato a correre. Adesso non ce la faccio più a spingerti, sei anche più pesante di me. Ti aspettiamo, ci sono le ciliegie mature quando torni. Ciao”.

Nacho ha il volto bagnato: le lacrime scendono e il pianto è irrefrenabile. “Quanto ti ha fatto piacere ricevere questo messaggio?”, gli domanda la Blasi. “Non riesco a dirlo”, risponde il naufrago, travolto dalle emozioni. Chiede scusa, poi spiega: “Il rapporto con il mio papà lo reputo bellissimo perché è un papà che c’è sempre stato nei momenti difficili, c’è sempre stato in generale per noi. Non ho niente di cui lamentarmi. Solo che siamo due un po’ ‘orsacchiotti’, quindi facciamo fatica a dirci le cose, a dimostrarci l’affetto. Non me lo aspettavo proprio”.

Ignazio Moser è davvero stupefatto per il videomessaggio. “Eravamo stati abbastanza chiari l’un l’altro prima di partire - spiega - Non voleva essere coinvolto, quindi grazie a tutti”. “Vuoi approfittare di questo momento per dirgli qualcosa che faccia a faccia non hai il coraggio di dirgli?”, lo sprona Ilary. “Gli dico che anche se non siamo sempre andati d’accordo, per me lui è il mio papà ed è sempre stato e sarà per sempre il mio esempio”, sottolinea Moser con la voce rotta e gli occhi lucidi.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/6/2021.