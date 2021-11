Ignazio Moser rivela qual è il disturbo che gli ha fatto perdere 10 chili

Finalmente Ignazio Moser ha rivelato qual è il disturbo che gli ha fatto perdere 10 chili alla fine della scorsa estate. Il 29enne, fidanzato di Cecilia Rodriguez, qualche mese fa aveva rivelato di stare attraversando un periodo difficile. Aveva avuto un dimagrimento repentino e molto consistente. Aveva smesso di allenarsi in palestra e anche l’appetito non era più quello di prima.

Se allora non era entrato nei dettagli del problema, adesso ha invece fatto sapere che si è trattato di un parassita intestinale di origine sconosciuta. Quando su Instagram un follower gli ha domandato se la situazione sia rientrata, il trentino ha risposto: “Direi proprio di sì. Non si è ancora capito dove e come ho preso questo parassita intestinale ma l’importante è che ora la cosa sia superata”.

“Sono tornato a mangiare e ad allenarmi come prima e più di prima. Sicuramente la ricorderò come un’esperienza di me…”, ha aggiunto Ignazio. Quanto successo lo ha fatto riflettere sulla necessità di non esagerare mai con gli sforzi fisici e mentali e di ascoltare il proprio corpo quando manda dei segnali chiari. “Mi ha insegnato che i supereroi esistono solo nei film della Marvel e che tutti noi abbiamo dei limiti che dobbiamo ascoltare e non tentare sempre di superare”, ha proseguito.

Nel frattempo procede a gonfie vele la relazione con la sorella di Belen e i due all’inizio del prossimo anno dovrebbero trasferirsi nella loro nuova casa milanese che stanno ristrutturando ormai da mesi.

Scritto da: la Redazione il 18/11/2021.