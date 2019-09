Ilaria Spada è già in forma super dopo il parto. A fine luglio scorso ha dato alla luce il suo secondogenito, Ian Maria, dopo Ettore, 7 anni, per la felicità del marito, Kim Rossi Stuart. A distanza di meno di due mesi la 38enne torna davanti ai fotografi, super chic con indosso il completo pantalone con giacca doppiopetto firmato Federica Tosi. Sorride agli obiettivi e si lascia immortalare in occasione del photocall di “Tutta un’altra vita”, il film diretto da Alessandro Pondi in cui recita con Enrico Brignano e Paola Minaccioni, a Roma.

Nella pellicola Ilaria è la sensuale Lola che fa perdere la testa a Gianni, un tassista romano sposato con due figli che si appropria per caso di una vita che non gli appartiene.

Dopo il parto ha subito perso i chili presi in gravidanza: è in forma. Ilaria Spada, che torna in pubblico per una commedia che fa riflettere, riprende subito a lavorare e si mostra splendida e sorridente.

Finora ha svelato pochissimo del suo privato. Con Stuart tengono moltissimo alla privacy. Intervistata da TuStyle, Ilaria Spada in merito all’arrivo del secondogenito dice: “Ettore è molto contento, desiderava un maschietto, un compagno di giochi. E anch’io. Perché con mia sorella, che ha sei anni più di me, ho sempre avuto un rapporto bellissimo”. Poi sulla maternità rivela: “Diventare madre mi ha cambiata. E io amo il cambiamento. Se quello che ti capita nella vita non ti sposta, credo ci sia un problema”. Sul piccolo di 7 anni fa pure sapere: “Da grande vuole fare l’attore ma Kim e io speriamo che cambi idea”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/9/2019.