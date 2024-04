La 39enne torna in tv con Cecilia in Celebrity Hunted: la 34enne il 30 giugno sposerà Ignazio Moser

La showgirl nuovamente sorridente: "C’è stato il crollo, ma mi sono rialzata nuovamente”

Belen Rodriguez non sta nella pelle. Parla del matrimonio della sorella e del suo ruolo di damigella d’onore. Cecilia Rodriguez, 34 anni, il prossimo 30 giugno sposerà Ignazio Moser, 31 anni. I due sono una coppia dal 2017, quando è scoccato il colpo di fulmine al GF Vip. “Siamo una famiglia emotiva, piangeremo tutti”, dice la showgirl argentina 39enne a Today.

''Siamo una famiglia emotiva, piangeremo tutti'': Belen parla del matrimonio della sorella e del suo ruolo di damigella d’onore

“Tanti auguri Cecilia, tieni duro - ironizza Belen - Lei è super emozionata e ti svelo che l'altro giorno siamo stati a fare la prova del suo abito e io ho pianto tantissimo nel vederla, non so come riuscirò a fare la damigella d'onore. Piangeremo tutti al matrimonio, noi siamo una famiglia emotiva”.

La Rodriguez torna in tv, su Prime, con Celebrity Hunted - Caccia all’uomo. Per reality è stata costretta a scappare, nella vita è andata diversamente. “Tante volte avrei dovuto scappare ma non sono mai scappata, perché comunque a livello fisico mi piace esserci per le persone che amo. Tante volte mi è capitato in amicizia e in amore, ma non con la mia famiglia, perché sono veramente tanto fortunata e ho una famiglia dalla quale non sarei mai scappata, per fortuna. Sono sempre rimasta, sono una che rimane, sono una leale. Nella buona e nella cattiva sorte io rimango. Mi trovi sempre lì”, commenta.

La 39enne torna in tv con Cecilia in Celebrity Hunted: la 34enne il 30 giugno sposerà Ignazio Moser

Belen aggiunge: “Ho girato questo programma nel momento più complesso della mia vita. Non stavo bene, per niente. Era un momento doloroso per me e quindi avevo bisogno di giocare. E menomale che mi dici che si è visto che ero molto giocosa, perché ci ho messo dell'impegno. Ho dovuto resettare tutto, lasciarlo là e promettermi di portare a giocare un po' la bambina che è in me, perché ne avevo bisogno. Da questo punto di vista, questo programma mi ha fatto bene".

Il programma le ha fatto da terapia: ”E’ stata un po' una terapia sì, ma dopo c'è stato il crollo. Perché quando sono tornata a casa ho trovato le cose come stavano quindi c'è stato il crollo totale e poi mi sono rialzata, nuovamente". Belen adesso sorride.