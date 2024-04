''A me sembra di essere stata sempre così, senza neo'': Sonia Bruganelli parla del suo ultimo intervento estetico fatto

La 50enne si è sottoposta all’operazione a metà febbraio scorso

Ha deciso di rimuoverlo a metà febbraio scorso. Sonia Bruganelli parla del suo ultimo intervento estetico fatto. Aveva tenuto il fibroma pendulo, comunemente chiamato ‘porro’, per anni, poi è arrivata la decisione definitiva e si è sottoposta all’operazione. A Tv Sorrisi e Canzoni la 50enne, però, confessa: “A me sembra di essere stata sempre così, senza neo”.

L’ex moglie di Paolo Bonolis, produttrice di successo e opinionista dell’Isola dei Famosi 2024, quando le si chiede se si sia abituata alla sua nuova immagine, sorprende. “Dovrò consultare uno psicologo, perché a me sembra di essere stata sempre così, senza neo - svela - Molti dicono che è strano. Ma io non ho attraversato fasi ‘destabilizzanti’ prima di abituarmi”.

La Bruganelli è contenta della decisione presa. Perfettamente a suo agio nel commentare in tv il reality, quando le si domanda se sia mai stata in Honduras, confida: “No e non potrei mai fare la vita dei naufraghi. Non solo per la fame, non avrei proprio la testa, non sono una da vacanze avventurose, ma da relax e comodità. Se posso evitare i sacrifici, li evito. Gli unici sacrifici che ho fatto nella mia vita sono stati per i miei figli: non dormire, mangiare e lavarsi a orari strani quando erano piccoli”.