Laura Freddi compie 52 anni, le tenerissime immagini della festa con la figlia Ginevra che le porta la torta: guarda

Un compleanno in famiglia: presenti anche, oltre il compagno, mamma Patrizia, papà Franco e il fratello Andrea

Pranzo al ristorante La Locanda a Le Terrazze a Casal Palocco a Roma

Laura Freddi è felicissima accanto ai suoi affetti più cari. La showgirl e conduttrice celebra il compleanno con un pranzo in famiglia. Compie 52 anni e festeggia insieme ai genitori, papà Renato e mamma Patrizia, al fratello Andrea, al compagno Leonardo D’Amico e alla figlia Ginevra. Sul social arrivano le tenerissime immagini della festa con la piccola di 6 anni che porta la torta alla madre. A condividerle è l’amica Sonia Gioia, nota pr e organizzatrice di eventi a Roma, che le posta nelle sue storie. L’ex stella di Non è la Rai le condivide a sua volta.

Laura Freddi compie 52 anni, le tenerissime immagini della festa con la figlia Ginevra che le porta la torta

Laura non ha paura degli anni che passano. Raggiante, sorride commossa quando la bimba le porta il dolce con le candeline a forma di numero su da spegnere. Sul suo profilo, dove pubblica altri scatti del suo giorno speciale, scrive: “La mia famiglia sempre al primo posto. Festeggiare con loro è stato fantastico. Il senso della vita e amore puro. Vi amo”. Piovono ‘like’ dai fan. Lei emozionata commenta: “Vi voglio ringraziare tutti per l’affetto che mi state dimostrando, che per me non è mai scontato. Grazie”.

La showgirl col compagno Leonardo D'Amico e la loro bimba di 6 anni

Laura con la madre Patrizia e il padre Renato

E’ diventata mamma a 45 anni, Ginevra è la sua gioia immensa. L’ha cresciuta lei. A La Volta Buona, recentemente, la Freddi ha confidato di non essere mai ricorsa a una babysitter.

“Forse proprio perché Ginevra è stata così desiderata, ce la siamo goduta al 100%”, ha svelato Laura. E ha aggiunto, facendo riferimento al compagno, fisioterapista della nazionale italiana di Beach Volley: “Non ci siamo fidati, non so come spiegarlo. Adesso magari che Ginevra è un po’ più grande riusciamo a convincere Leonardo. Io sono già convinta”. Ma sa in cuor suoi che ogni istante trascorso in compagnia della figlia rimane prezioso e indelebile.