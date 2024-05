''Hanno detto di tutto sulla sua salute, io Fedez l'ho sentito personalmente'': Myrta Merlino rivela cosa le ha detto il rapper al telefono

La giornalista ha parlato con Federico per capire se le sue condizioni di salute fossero davvero gravi

I media hanno rilanciato notizie preoccupanti sul 34enne: la 55enne fa chiarezza

E’ bastato che la sua ospitata nel nuovo show Rai di Alessandro Cattelan, Da Vicino Nessuno è Normale, fosse annullata perché si generasse un vero uragano. Ci ha pensato anche il suo staff ad alimentare il polverone, quando ha confermato che lui nel weekend ha avuto dei problemi, al punto da andare al Pronto Soccorso per dei controlli. Myrta Merlino a Pomeriggio 5 fa chiarezza. “Hanno detto di tutto sulla salute di Fedez, io l’ho sentito personalmente”, precisa in diretta tv. Rivela cosa le ha detto il rapper al telefono.

“Fedez sta male, è peggiorato”, hanno titolato in molti sul web. Il 34enne nelle sue storie rassicura i fan: “Ho avuto qualche problema, ma niente di grave. Non so perché stiano dicendo che sono in fin di vita”. Poi ci pensa la giornalista 55enne a svelare il mistero.

“Oggi hanno detto di tutto sulla sua salute. Poi è uscita anche un’Ansa secondo la quale sarebbe stato portato anche al Pronto Soccorso. Ma cosa c’è di vero in tutto questo? Io Fedez l’ho sentito personalmente e mi ha assicurato che adesso sto meglio, sta bene. Tutto il chiacchiericcio è nato perché lui ha disdetto una partecipazione televisiva. Le malelingue dicevano che l’annullamento era dovuto alla storia con Cristiano Iovino”, sottolinea Myrta.

In studio interviene anche Antonio Caprarica che commenta ricordando l’operazione al pancreas di Federico per rimuovere il raro tumore. “Lui sta conducendo una vita esagerata. Ricordiamoci che questo ragazzo due anni fa ha subito un intervento molto importante, che dal punto di vista chirurgico è molto complicato. Io dico, figlio mio, questa vita, forse un po’ di misura inizia ad importela. Per quanto tu stia meglio dovresti usare un po’ più di prudenza e ne gioverebbe anche la tua immagine”, precisa il giornalista e scrittore.