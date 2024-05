Giulia Berdini ricorda il marito nella Chiesa degli Artisti a Roma: “Mi hai aiutata a vivere nel verso giusto”

Insieme da 8 anni, il 68enne ha sposato la 33enne due giorni prima di morire

L’inviato Rai è scomparso il 17 maggio scorso a causa di un mesotelioma

Giulia Berdini quando fa il suo ingresso nella Chiesa degli Artisti a Roma posa una rosa bianca sul feretro del marito. E’ devastata dalla sua morte, il 17 maggio scorso a causa di un mesotelioma. Lui l’ha sposata due giorni prima di morire: erano una coppia da otto anni. La moglie di Franco Di Mare è in lacrime al funerale del giornalista, scomparso a soli 68 anni. Sull’altare pronuncia struggenti parole per lui. “Non ho la forza di sorridere come volevi tu”, confessa.

''Non ho la forza di sorridere come volevi tu'': le struggenti parole della moglie di Franco di Mare, in lacrime al funerale del giornalista

“Ciao Lili - dice - Non avrei mai pensato che queste parole quotidiane fossero così laceranti da dire. Perdonami se non ho la forza di sorridere come volevi tu. Lo farò domani spero. Proverò a farlo solo perché me l'hai insegnato tu". Lo chiama Lili, un nomignolo usato tra di loro, preso scherzosamente dal nome del chihuahua che lei aveva portato a casa a sorpresa.

"Mi hai aiutato ad affrontare, a vivere la vita quotidiana nel verso giusto, il bene - prosegue Giulia - perché Franco è il bene. Mi hai accolto bella tua vita, me ne hai fatto diventare parte. Mi hai amata, protetta, aiutata a migliorarmi, forse... sei stato un compagno come si leggono nei libri, quelli belli".

Giulia Berdini ricorda il marito nella Chiesa degli Artisti a Roma: “Mi hai aiutata a vivere nel verso giusto”

"Spero di averti reso felice e se qualche volta non è successo, perdonami. Ora dovrò camminare senza te al mio fianco e senza il tuo sorriso ad accompagnarmi, senza le tue prese in giro e le tue battute. Anche se sarai sempre dentro di me. Lili ti amo tanto, tanto immensamente”, conclude con voce rotta. Quando si allontana, prima, si piega sulla bara, accasciata dal dolore. I presenti piangono con lei.